AB ve Troyka ülkeleri Sudan'daki protestolarda bir kişinin öldürülmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB) ve Troyka üyeleri (Norveç, İngiltere ve ABD), dün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir protestocunun öldürülmesini kınadı.

Avrupa Birliği (AB) ve Troyka üyeleri ( Norveç, İngiltere ve ABD), dün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir protestocunun öldürülmesini kınadı.

AB Sudan misyonundan yapılan açıklamada, "Görünüşe göre Sudan'da bir başka protestocu İbrahim Meczub, polis kurşunuyla öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu olay ve 25 Ekim 2021'den bu yana yaşanan ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ve suçluların yargı önüne çıkarılması istendiği kaydedildi.

Troyka üyesi devletlerin Hartum büyükelçiliklerinden yapılan açıklamalarda da "barışçıl göstericilerin öldürülmesinden derin endişe duyulduğu" belirtildi.

Barışçıl göstericilere karşı "aşırı güç kullanımının" kınandığı bildirilen açıklamada "faillerin cezasız kalmaması" istendi.

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da asker ile siviller arasında imzalanan çerçeve anlaşmanın protesto edildiği dünkü gösterilerde polisin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan bir göstericinin öldüğünü duyurmuştu.