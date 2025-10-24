Haberler

AB ve Özbekistan Arasında Gelişmiş Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Avrupa Birliği ile Özbekistan, güvenlik, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğini artırmayı hedefleyen yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma, Brüksel'de önemli liderlerin katılımıyla gerçekleşti.

Avrupa Birliği (AB) ile Özbekistan arasında güvenlik, ticaret, siyasi diyalog ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda işbirliğini artırmayı öngören "AB-Özbekistan Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"na imza atıldı.

Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anlaşma imzalama töreninde hazır bulundu.

Anlaşma AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov tarafından imzalandı.

"Yeni bir dönüm noktası teşkil ediyor"

Kallas, anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu uzun süreli ilişkimizde yeni bir dönemin başlangıcını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

"AB-Özbekistan Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması"nın temel alanlarda daha güçlü işbirliğinin önünü açtığını kaydeden Kallas, söz konusu alanları güvenlik, bağlantısallık, siyasi diyalog ve sürdürülebilir kalkınma olarak sıraladı.

AB Konseyi Başkanı Costa ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı bir "dönüm noktası" olarak tanımladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'le birlikte Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i kabul etmekten memnuniyet duyduklarını aktaran Costa, ikili ilişkilerin güven, dostluk ve ortak hedeflere dayandığını ifade etti.

Costa, AB'nin Özbekistan için güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
