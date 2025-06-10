AB ve NATO Arasında İşbirliği Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, NATO ve Birliğin tüm alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu ve bunun Avrupa'da savunma harcamalarının artırılmasını ele alan ortaklık yoluyla yapılması gerektiğini bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Birlik ve NATO arasındaki işbirliğini ele alan 10'uncu ilerleme raporunun bulgularına yer verildi.

Açıklamada, raporun "NATO ve AB'nin uluslararası düzenin kararlı savunucuları" olduğunu teyit ettiği belirtilerek, "(Rapor) Rusya'nın eylemleri, Avrupa'nın doğu ve güney komşularındaki istikrarsızlık, Batı Balkanlar'da yükselen tansiyon ve Hint-Pasifik bölgesindeki sorunlar gibi ortak güvenlik sorunları ışığında transatlantik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamakta." ifadesi kullanıldı.

NATO ve AB arasında tüm alanlarda işbirliğinin gelişmesi için tarafların kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, bunun Avrupa'da savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi kapasitesinin genişletilmesi ve savunma üretiminin hızlandırılmasını ele alan bir ortaklık yoluyla yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ilerleme raporunun bulgularına göre, kriz yönetimi, kritik altyapının korunması ve terörle mücadele gibi konularda AB ve NATO arasındaki işbirliğinin arttığı belirtilerek siber güvenlik alanında da ortak çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın askeri güçler ve teçhizatın "hızlı ve engelsiz" şekilde taşınmasının önemini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, AB ve NATO'nun ulaştırma altyapısı, askeri gereksinimler sınır ötesi harekat izinlerinin basitleştirilmesi gibi konularda görüşmeleri yoğunlaştırdığı belirtildi.