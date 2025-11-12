Haberler

AB ve Kanada'dan Gazze Barış Çabalarına Destek

Güncelleme:
Avrupa Birliği ve Kanada, Gazze'de ateşkes ve barış çabalarına yönelik desteklerini yeniden dile getirirken, savunma ve ticaret işbirliğini derinleştireceklerini açıkladı. Toplantıda insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve bölgede gerginliklerin azaltılması vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Kanada, savunma ve ticaret alanlarında işbirliğini derinleştirme taahhüdünü ve Gazze'de barış çabalarına desteğini yineledi.

AB ve Kanada tarafından yapılan ortak açıklamada, Kanada'nın Ontario eyaletinin Niagara bölgesinde dördüncü Kanada-AB Ortak Bakanlar Komitesi toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand eş başkanlık yaptı.

Açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasına katkıda bulunan ABD ve bölgedeki arabulucuların oynadığı rol takdir edilerek AB ve Kanada'nın bu konuda "devam eden müzakerelere güçlü ve sürekli destek" vereceği belirtildi.

Tüm tarafların ateşkes planını uygulamada kararlı olmaya ve anlaşmayı tehlikeye atacak herhangi bir eylemden kaçınmaya davet edildiği açıklamada, insani yardımın derhal engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginliğin azaltılmasının önemini vurguluyor ve Hristiyan topluluklara yönelik olanlar dahil yerleşimci şiddetine, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerin genişletilmesine, İsrail'in askeri operasyonlarına ve İsrail'e yönelik terör saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanılarak Tel Aviv'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Ukrayna

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin yinelendiği açıklamada, "savaşı durdurması ve uluslararası insancıl hukuka uyması" için Rusya'ya çağrı yapıldı.

Açıklamada, barışa giden yolda Ukrayna'nın masada olması gerektiği vurgulanarak AB ile Kanada'nın Moskova ve "savaşa olanak sağlayanlara" karşı yaptırımlar konusunda beraber çalışmayı sürdüreceği belirtildi.

AB-Kanada arasında 23 Haziran'da imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı açıklamada, tarafların işbirliği "Atlantik ötesindeki istikrar, dayanıklılık ve refahın temel taşı" şeklinde nitelendirildi.

Tarafların dijital ticaret anlaşmasına yönelik çalışmalara devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Kanada ve AB, bu yılki zirvede duyurulan girişimleri daha da ileriye taşıma taahhütlerini dile getirerek sağlam ve kalıcı ortaklıklarını daha da güçlendirme kararlılıklarını yinelediler." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
