AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi Güncel Haberler Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının Ukrayna'da başarısızlık ve zayıflık ifadesi olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının Ukrayna'da başarısızlık ve zayıflık ifadesi olduğunu bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Liz Truss, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri güçlü şekilde kınandı. İki lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanını, "Rusya'nın işgalinin başarısızlığı" olarak nitelendirdi. "Bu zayıflık ifadesidir." denilen ortak açıklamada, Ukrayna'ya desteğin sonuna kadar süreceği vurgulandı. Görüşmede ayrıca enerji, gıda güvenliği, Kuzey İrlanda protokolünü de içeren AB-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam Avrupa Birliği Ukrayna England Rusya Güncel Haberler

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