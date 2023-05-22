AB ve Güney Kore, güvenlik ve ekonomi alanında işbirliklerini geliştirme konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Kuzey Kore ile süregelen gerilim karşısında güvenlik ve ekonomi alanında işbirliklerini geliştirme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Kuzey Kore ile süregelen gerilim karşısında güvenlik ve ekonomi alanında işbirliklerini geliştirme kararı aldı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve ikili diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılının kutlandığı Güney Kore-AB Zirvesi Seul'de yapıldı.

Zirveye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol katıldı.

Zirvenin sonunda kabul edilen ortak bildiriye göre, taraflar, küresel barış ve güvenlik konusundaki işbirliğini geliştirmek için Dışişleri Bakanları düzeyinde Stratejik Diyalog kurmayı kararlaştırdı.

Taraflar, Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik alanları da dahil olmak üzere bölgedeki ortak hedefleri gerçekleştirmek ve sağlık, iklim, çevre ve sürdürülebilir finansla ilgili konuları ele almak için işbirliği yapmak konusunda anlaştı.

Kuzey Kore

Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere uçuş ve seyrüsefer güvenliğine verdikleri desteği teyit eden taraflar, Kuzey Kore'nin tekrarlanan yasa dışı balistik füze denemelerinin yanı sıra devam eden nükleer gelişimini ve nükleer silahların olası kullanımına ilişkin atıflarını şiddetle kınadı.

"Kuzey Kore'nin pervasız eylemleri, uluslararası ve bölgesel barış ile güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verilen bildiride, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik karşılıklı taahhüt yenilendi.

Ukrayna

Özellikle yaptırımların etkili şekilde uygulanması yoluyla Rusya üzerindeki toplu baskıyı sürdürmeyi ve artırmayı kabul eden taraflar, Ukrayna'ya maddi, güvenlik ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için desteği artırmakta anlaştı.

Ekonomi

AB ve Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulamasını güçlendirmek için çalışmalara ağırlık verilecek.

Taraflar, gıda ürünlerinin karşılıklı olarak pazarlara erişimini geliştirmek üzere etkin biçimde çalışacak.

AB ve Güney Kore, küresel ticaret politikasındaki zorluklara karşı Dünya Ticaret Örgütünün işleyişini geliştirecek reformlar üzerinde çalışma yapacak.

Tedarik zinciri dayanıklılığı, ihracat kontrolleri ve ekonomik zorlama gibi alanlar da dahil ekonomik güvenlik konusundaki diyalog güçlendirilecek.

Önemli sektörlerde olası tedarik zinciri kesintilerini tespit etmek ve ele almak için erken uyarı sistemleri konusunda işbirliği yapılacak.

Tedarik zinciri ve sanayi politikaları alanında işbirliği güçlendirilecek. Bu alanda karşılıklı diyalog ve işbirliğini daha da geliştirmek için yeni diyalog kanalları kurulacak.

İklim hedeflerine ulaşmak ve enerji güvenliğini sağlamak için temiz enerji dönüşümünü ileriye taşıma çabaları hızlandırılacak. Güvenli, sürdürülebilir ve düşük karbonlu teknolojilere ilişkin işbirliği çabaları güçlendirilecek.

Yarı iletkenler, yeni nesil mobil bağlantılar, kuantum, yapay zeka ve dijital platformlara ilişkin düzenlemelerde ortak çalışmalar teşvik edilecek.

Çip endüstrisinin küresel rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda yarı iletken tedarik zincirinin güvenliği ve dayanıklılığı için ortak bir mekanizma geliştirme imkanı araştırılacak.

Kişisel verilerin korunması konusunda işbirliği devam ettirilecek.