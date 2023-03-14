AB ve Cezayir Yenilenebilir Enerji Projeleri Geliştirecek

CEZAYİR, 14 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Pazartesi günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de yaptığı açıklamada, AB ile Cezayir'in yenilenebilir enerji projeleri geliştireceğini duyurdu.

CEZAYİR, 14 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Pazartesi günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de yaptığı açıklamada, AB ile Cezayir'in yenilenebilir enerji projeleri geliştireceğini duyurdu.

Borrell, Cezayir'in terörle mücadelede ve bölgedeki istikrar ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı kilit role de vurgu yaptı.

Borrell, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüşmesi sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "Cezayir doğalgazının yüzde 90'ı Avrupa'ya ihraç ediliyor ve Cezayir'le AB'nin enerji alanında iyi bir ortaklık yaptığına kuşku yok. Cezayir'e güvenebileceğimizi biliyoruz çünkü Cezayir zorlu dönemler başta olmak üzere her zaman Avrupa için güvenilir bir ortak oldu" ifadelerini kullandı.

Cezayir'in yenilenebilir enerji alanındaki büyük potansiyelini ve doğalgaz konusundaki ikili işbirliğinin önemini vurgulayan Borrell, iki taraf arasındaki ticaret alışverişlerini artırmak için Cezayir ile olan tüm ticari sorunların çözüme kavuşturulması yönündeki umudunu dile getirdi.

İki tarafın "daha iyi" performans sergileyebileceğini kaydeden Borrell, İspanya'yla ticaret krizinin ve Avrupa'nın Cezayir'e yatırım yapmasının önündeki engellerin çözülmesi çağrısında bulundu.

Cezayir'in bölgede terörle mücadelede oynadığı "kilit" rolden övgüyle bahseden Borrell, AB'nin Cezayir'le üst düzey güvenlik diyaloğunu yeniden başlatmaya mutabık kaldığını ve ilk toplantının yıl sonundan önce yapılması gerektiğini dile getirdi.

Cezayir ve AB 2013 yılında, petrol ve doğalgaz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanların yanı sıra yasal ve düzenleyici çerçeve konularında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ukrayna krizi devam ederken AB şu an için ana doğalgaz sağlayıcısı olarak Cezayir'e güveniyor.