AB ve BAE'den İkili Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Başlangıç

BRÜKSEL, 29 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin resmen başladığını duyurdu. Müzakerelerin başarıyla tamamlanması halinde AB, Körfez bölgesindeki ilk kapsamlı ticaret anlaşmasını hayata geçirmiş olacak.

AB Komisyonu'nun çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu girişimle AB'nin 76 ülke ile yürürlükte olan 44 anlaşmadan oluşan küresel ticaret ağının genişletilmesi hedefleniyor.

Dubai'de bir araya gelen AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi, anlaşmaya ilişkin ortak vizyonlarını teyit etti. Tarafların üzerinde mutabık kaldığı yol haritasına göre, haziran ayında kapsamlı çalışmaların başlaması bekleniyor.

İlk tur görüşmelerde, mallara uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması, hizmetler sektörü, dijital ticaret ve yatırım akışının kolaylaştırılması ele alınacak. Müzakerelerde ayrıca yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve kritik hammaddeler gibi stratejik sektörlerde ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da masaya yatırılacak.

Sefcovic imzalanacak ikili serbest ticaret anlaşmasının Avrupalı ve BAE'li işletmeler için "muazzam iş fırsatları" yaratacağını vurgulayarak, AB'nin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ekonomik etkileşiminin de güçleneceğini ifade etti.

Görüşmelerin başlamasını "önemli bir kilometre taşı" olarak niteleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşma sayesinde AB-Körfez ilişkilerinin derinleşeceğini, Avrupalı işletmeler için yeni iş fırsatları yaratılacağını ve yenilenebilir enerji ile dijital teknolojiler gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğinin güçleneceğini belirtti.

AB, ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlik karşısında ticaretini çeşitlendirmek ve ABD'ye bağımlılığını azaltmak amacıyla diğer ekonomilerle işbirliğini güçlendiriyor.