AB ve ASEAN Arasındaki İşbirliği Vurgulandı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile güvenilir ortak olarak işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını ve bu ortaklığı güçlendirmenin "çok önemli" olduğunu belirtti.

Costa, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde konuştu.

Tayland-Kamboçya arasında varılan ateşkesteki rolü dolayısıyla Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kutlayan Costa, ateşkesin, ASEAN'ın barış, istikrar ve diyaloga olan bağlılığının göstergesi olduğunu söyledi.

Costa, AB'nin değişen jeopolitik ortamda ASEAN'la güvenilir ortak olarak işbirliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek "Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz, bu dünya giderek artan parçalanma ve belirsizlikle karşı karşıya. Bu nedenle, bölgeler arasında küresel bir işbirliği ağı kurmak ve ortaklığımızı güçlendirmek çok önemlidir." diye konuştu.

AB-Endonezya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasından memnun olduklarını kaydeden Costa, Filipinler, Tayland ve Malezya'yla bu alandaki görüşmelerin iyi bir şekilde ilerlediğini aktardı.

Costa, Avrupa ve Asya'nın çok taraflılık ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine bağlılık konusunda ortak tutum sergilediğini belirterek "Uluslararası hukuk, Güney Çin Denizi'nde, Gazze'de ve Ukrayna'da BM Şartı'na dayalı olarak her yerde geçerli olmalıdır." dedi.