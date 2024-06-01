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AB ve Afganistan, Doha'da yapılacak toplantıyı ele aldı

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Avrupa Birliği (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson ve Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Birleşmiş Milletlerin (BM) 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği Afganistan konulu toplantıyı ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson ve Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Birleşmiş Milletlerin (BM) 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği Afganistan konulu toplantıyı ele aldı.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ı ziyaret eden AB temsilcisi Niklasson ve Muttaki'nin görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Buna göre, Niklasson üçüncü Doha toplantısında önemli konuların tartışılacağını ve Afgan temsilcilerin toplantıya katılmasının önemli olduğunu aktardı.

Muttaki ise Afganistan yönetiminin tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediğini, Doha toplantısına katılım yönünde değerlendirmelerin devam ettiğini ve nihai tutumun daha sonra açıklanacağını kaydetti.

BM, 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan konulu 3. toplantısını düzenleyecek.

Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan yönetimi BM toplantısına katılmak için bazı şartlar öne sürdü ve bunların kabulü üzerine toplantıya katılacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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