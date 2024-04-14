AB ve ABD, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı.

İran, dün gece İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. İran'ın hava saldırısı AB ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler tarafından kınandı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde İran -ve Yemen, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren vekilleri- İsrail'deki askeri tesislere eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerine yer verdi. Biden açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"ABD ordusu geçtiğimiz hafta boyunca bölgeye talimatımla İsrail'in savunmasını desteklemek üzere, uçak ve balistik füze savunma destroyerleri sevk etti. Bu konuşlandırmalar ve ordumuzun olağanüstü becerisi sayesinde İsrail'in gelen insansız hava araçlarının ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesine yardımcı olduk.

Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etmek üzere Başbakan Netanyahu ile az önce görüştüm. Kendisine İsrail'in eşi benzeri görülmemiş saldırılara karşı savunma ve bu saldırıları bertaraf etme konusunda olağanüstü bir kapasite sergilediğini ve düşmanlarına İsrail'in güvenliğini etkili bir şekilde tehdit edemeyeceklerine dair açık bir mesaj gönderdiğini söyledim.

Yarın, İran'ın saldırısına karşı birleşik bir diplomatik yanıtın koordine edilmesi amacıyla G7 lideri dostlarımla bir araya geleceğim. Ekibim bölgedeki mevkidaşlarıyla temas halinde olacak. İsrail liderleriyle de yakın temas halinde olacağız. Bugün kuvvetlerimize ya da tesislerimize yönelik bir saldırı görmemiş olsak da, tüm tehditlere karşı tetikte olacağız ve halkımızı korumak için gerekli tüm adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz."

Diğer ülkelerden yapılan açıklamalar ise şöyle:

BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI RISHI SUNAK: İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir.

Birleşik Krallık, İsrail'in ve Ürdün ve Irak da dahil olmak üzere tüm bölgesel ortaklarımızın güvenliğini savunmaya devam edecektir. Müttefiklerimizle birlikte durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor.

AVUSTURYA BAŞBAKANI KARL NEHAMMER: İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı mümkün olan en güçlü şekilde kınanmalıdır. Avusturya, İsrail'in güvenliğini destekliyor ve İran'a çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz.

HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE: Orta Doğu'da çok endişe verici bir durum var. Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler İran'a net bir şekilde İsrail'e saldırmaktan kaçınmasını söyledi. Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınamaktadır. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI STEPHANE SEJOURNE: Fransa, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Daha önce benzeri görülmemiş bir eylemde bulunmaya karar vermekle İran, istikrarı bozucu eylemlerinde yeni bir eşiği aşmakta ve askeri tırmanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONIO TAJANI: Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. Tel Aviv ve Tahran'daki İtalyan Büyükelçilikleri ile sürekli temastayım. Başbakan ve Savunma Bakanı ile konuştuk. Hükümet her türlü senaryoyla başa çıkmaya hazırdır.

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Polonya, İran tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyor. İran ve müttefiklerini itidalli davranmaya ve düşmanlıklarını derhal sona erdirmeye çağırıyoruz. Bölgede istikrar ve barışın sağlanması her şeyden önemlidir.

BM GENEL SEKRETERİ ANTONIO GUTERRES: İran'ın İsrail'e karşı başlattığı geniş çaplı saldırının temsil ettiği ciddi tırmanışı şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum. Ne bölge ne de dünya yeni bir savaşı kaldırabilir.

AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MICHEL: İran tarafından İsrail'e yönelik olarak başlatılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgesel gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için her şey yapılmalıdır. Daha fazla kan dökülmesi önlenmelidir. Ortaklarımızla birlikte durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz.