AB ve ABD Arasındaki Dijital Kurallar Gerilimi

BRÜKSEL, 28 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu'nun Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşümden Sorumlu Üyesi Teresa Ribera, ABD'yi AB'yi teknoloji kuralları konusunda taviz vermeye zorlamaya çalışmakla suçladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada AB'nin dijital kurallarını yeniden gözden geçirmesi karşılığında çelik ve alüminyum gümrük vergileri konusundaki yaklaşımını değiştirebileceklerini söylemişti.

Çarşamba günü Politico'ya verdiği söyleşide bunun şantaj anlamına geldiğini belirten Ribera, "Avrupa'nın dijital kuralları müzakereye açık değildir" dedi. Ribera, kuralların egemenlik meselesi olduğunu ve ticaret müzakerelerinden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Ribera, "ABD'nin dijital, sağlık, çelik ve otomobil gibi alanlardaki pazarlarına yönelik getirdiği kurallara saygı duyuyoruz. Bu onların sorunu. Bu onların düzenlemesi ve egemenliği. Yani durum böyle" ifadelerini kullandı.

ABD, AB'nin kilit önemdeki teknoloji düzenlemelerinden biri olan Dijital Piyasalar Yasası'nın, hedef aldığı Microsoft, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji platformlarının neredeyse tamamının Amerikalı olması nedeniyle ayrımcı olduğunu savunuyor. ABD, yasadışı çevrimiçi konuşmaları engellemeyi amaçlayan Dijital Hizmetler Yasası'na da itiraz ediyor. Washington, bu kuralları eskiden Twitter olarak bilinen X platformu da gibi sosyal ağları kısıtlayan düzenlemeler olarak görüyor.