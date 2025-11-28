Haberler

AB ve ABD Arasındaki Dijital Kurallar Gerilimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD'yi teknoloji kuralları konusunda taviz vermeye zorlamakla suçladı. ABD, AB'nin dijital düzenlemelerinin ayrımcı olduğu iddiasında bulunurken, AB bu kuralların müzakerelere açık olmadığını vurguladı.

BRÜKSEL, 28 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu'nun Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşümden Sorumlu Üyesi Teresa Ribera, ABD'yi AB'yi teknoloji kuralları konusunda taviz vermeye zorlamaya çalışmakla suçladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada AB'nin dijital kurallarını yeniden gözden geçirmesi karşılığında çelik ve alüminyum gümrük vergileri konusundaki yaklaşımını değiştirebileceklerini söylemişti.

Çarşamba günü Politico'ya verdiği söyleşide bunun şantaj anlamına geldiğini belirten Ribera, "Avrupa'nın dijital kuralları müzakereye açık değildir" dedi. Ribera, kuralların egemenlik meselesi olduğunu ve ticaret müzakerelerinden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Ribera, "ABD'nin dijital, sağlık, çelik ve otomobil gibi alanlardaki pazarlarına yönelik getirdiği kurallara saygı duyuyoruz. Bu onların sorunu. Bu onların düzenlemesi ve egemenliği. Yani durum böyle" ifadelerini kullandı.

ABD, AB'nin kilit önemdeki teknoloji düzenlemelerinden biri olan Dijital Piyasalar Yasası'nın, hedef aldığı Microsoft, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji platformlarının neredeyse tamamının Amerikalı olması nedeniyle ayrımcı olduğunu savunuyor. ABD, yasadışı çevrimiçi konuşmaları engellemeyi amaçlayan Dijital Hizmetler Yasası'na da itiraz ediyor. Washington, bu kuralları eskiden Twitter olarak bilinen X platformu da gibi sosyal ağları kısıtlayan düzenlemeler olarak görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın kendini zor tuttuğu an! Ağlamamak için yutkunup durdu
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.