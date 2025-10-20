AB Üyesi Yetkiliden Gazze için Acil Çözüm Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de ateşkesin çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de silahların susması gerekiyor. Ölüm yerine diplomasiyi tercih etmeliyiz." dedi.

Lahbib, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir video mesaj yayımladı.

Gazze'de "insani yardımın yine esir alındığını" kaydeden Lahbib, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına Gazze'de engelsiz insani yardımın sağlanmasının şart olduğu mesajını vermek istediğini dile getirdi.

Lahbib, yardım girişlerinde karşılaştıkları en temel sorunlardan birinin uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) kayıt süreciyle ilgili olduğunu aktararak, "İsrailli yetkililere uluslararası STK'lerin Gazze'ye girişine izin vermeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kışa girerken Gazze'de yüz binlerce insanın enkazların arasında temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Lahbib, "Büyük ölçüde yardım dağıtımı yapmak zorundayız. Gazze'de ateşkes çok kırılgan. Gazze'de silahların susması gerekiyor. Ölüm yerine diplomasiyi tercih etmeliyiz." ifadelerini kullandı.