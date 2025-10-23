Haberler

AB Üyesi Ülkeler Göç Yönetimi İçin Yenilikçi Çözümler Üzerine Toplandı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sırasında göç yönetimine dair yenilikçi çözümler ele alındı. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, AB üyesi ülkelerin liderleri göç akışlarının düzenlenmesi konusunda işbirliği yapma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin liderleri, AB Liderler Zirvesi sırasında göç konusunun yönetimine ilişkin yenilikçi çözümleri görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi marjında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ve Hollandalı mevkidaşı Dick Schoof, göç alanında yenilikçi çözümler konusuyla ilgilenen bazı üyelerin katıldığı yeni bir gayriresmi toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya İtalya, Danimarka, Hollanda ve Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Letonya, Malta, Polonya, İsveç ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin katıldığı belirtilen açıklamada, "(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle 'Geri Dönüş Yönetmeliği' ve Avrupa'nın güvenli menşe ülkeleri listesiyle ilgili müzakerelerin daha da hızlandırılması gerekliliğine odaklanarak, çalışmaların ana hatlarını sundu." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın yenilikçi çözümler konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ederken, uluslararası sözleşmelerin düzensiz göçle ilgili zorluklara yanıt verebilme kapasitesi üzerine yürütülen çalışmalar ve planlanan yeni girişimler hakkında da bilgi verdiği aktarılarak, "Bu ortak çalışmaları sürdürmek üzere 5 Kasım'da Roma'da üst düzey yetkililer düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya katılan liderler, AB ve Avrupa Konseyi düzeyinde olduğu kadar, diğer uluslararası platformlarda da yakın işbirliğini sürdürme ve göç akışlarının düzenli bir şekilde yönetilmesine yönelik Avrupa yaklaşımını daha etkili biçimde teşvik etme konusunda mutabık kaldılar."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel



