AB üyesi bazı ülkeler, göç konusunda Brüksel'de gayriresmi toplantı yaptı

Güncelleme:
Avrupa Birliği liderleri, göç konusunun daha etkili yönetimi amacıyla Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda birlikte çalışma kararı aldı. İtalya Başbakanı Meloni, toplantıda yenilikçi çözümler için kararlılıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin, AB Liderler Zirvesi marjında göç konusunun yönetimine ilişkin gayriresmi toplantıda bir araya gelerek, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere farklı uluslararası platformlarda ortak girişimler başlatma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB Liderler Zirvesi'nin oturum aralarında, Başbakan Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile göç alanında yenilikçi çözümler konusuyla en çok ilgilenen 15 üye devletin katıldığı yeni gayriresmi toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıya Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Malta, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç liderlerinin de katıldığı aktarıldı.

Gayriresmi toplantıya katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in özellikle "Geri Dönüş Yönetmeliği" ve Avrupa güvenli menşe ülkeler listesi müzakerelerinde kaydedilen önemli ilerlemeye odaklandığına değinilen açıklamada, çalışmalara dair bilgi verdiği de ifade edildi.

Açıklamada, Meloni'nin de İtalya'nın yenilikçi çözümlere bağlılığını yeniden teyit ettiği ve de 19 üye devletin dışişleri ve içişleri bakanlarınca imzalanan yenilikçi çözümlerle ilgili yeni mektubu memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Meloni'nin, düzensiz göçün zorluklarına yanıt verme konusunda uluslararası sözleşmelerin kapasitesi ve gelecekteki girişimlere dair bilgi verdiğine de işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya katılan liderler, yalnızca AB ve Avrupa Konseyi çerçevesinde değil, aynı zamanda daha genel olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere farklı uluslararası platformlarda ortak girişimler başlatma konusunda mutabık kaldı. Amaç, göç akınlarının düzenli bir şekilde yönetilmesine yönelik Avrupa yaklaşımını daha etkili biçimde teşvik etmek."

Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nden 27 ülkenin İtalya ve Danimarka'nın 10 Aralık'ta duyurduğu göçe yönelik siyasi bildirisini imzalaması da "anlamlı bir sonuç" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
500

