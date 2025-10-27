AB Üyesi Lahbib'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'e yönelik baskının devam etmesi çağrısında bulundu.

Lahbib, Politico haber sitesine verdiği röportajda Binyamin Netanyahu hükümetinin barış konusundaki istekliliğinden şüphe duyduğunu söyledi.

"(İsrail) Ülkenin başında olan sorumlu bir kişinin ağzından bazen kabul edilemez birçok şey duyuyoruz." diyen Lahbib, şöyle devam etti:

"Bazı şüphelerim var. Şimdiye kadar ateşkesi uygulayabildi, bakalım neler olacak. Ama hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüme karşıydı... Fransızcada 'sadece aptallar fikrini değiştirmez' deriz."

Lahbib, Netanyahu'ya "aptal" demediğini, ancak açıkça 'taraftarı' da olmadığını ekledi.

"Barguti, Filistin'in Mandela'sı olabilir"

Lahbib, Filistinlilerin kendi 'Nelson Mandela'sına ihtiyaç duyuyor olabileceğini öne sürerek, "Belki de (El-Fetih hareketinin cezaevindeki liderlerinden Mervan) Barguti, Filistin halkı nezdinde hala güvenilirliği ve meşruiyeti olan biri olabilir. Eğer (o) diyelim ki, serbest bırakılan ve halkının güvenini kazanıp bölgeyi, kendi halkını barışa götürebilecek yeni Nelson Mandela ise, bu harika olur." diye konuştu.

Soykırım

İsrail'in Gazze'de soykırım işleyip işlemediği sorulan soruya Lahbib, "bunu ancak bir mahkemenin söyleyebileceğini" ifade etse de bunu tespit eden bağımsız BM soruşturmasına işaret ederek, "Orada yaşananlar insanlık dışı ve insanlığımızı yeniden kazanmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Lahbib, AB'nin Gazze'nin yeniden inşasında sadece "ödeyen" rolde değil, bir "aktör" olmak istediğini vurgulayarak, iki devletli çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'e yaptırımlar

İsrail'in yeni AB büyükelçisinin Birliğin İsrail'e yaptırım uygulama ve AB-İsrail ortaklık anlaşmasının bazı kısımlarını askıya alma tehditlerini bırakması talebine değinen Lahbib, "Tam tersine." ifadesini kullandı.

Lahbib, "Son iki yıl bize nüfuz sahibi olmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

ABD'nin barış konusunda ilerleme kaydetmesinin sebebinin nüfuz sahibi olması olduğunu dile getiren Lahbib, "Bazen kendi dostlarımızı zorlamamız gerekiyor." diye konuştu.

AB'nin İsrail'e yaptırımları

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse 2 yıllık sessizliğini bozarak 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.