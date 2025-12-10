AB Komisyonu üyesi Kubilius'dan ABD'nin yeni güvenlik stratejisine tepki Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine tepki göstererek "Ulusal güvenlik stratejisinden anlaşıldığı kadarıyla Amerikalılar AB'ye yani birliğimizden kaynaklanan gücümüze karşı savaşmayı planlıyorlar çünkü onların görüşüne göre AB, Amerikan çıkarları için bir tehdit, birleştirici bir üst devlet haline gelebilir." ifadesini kullandı.

Kubilius, kendi yazılarının bulunduğu internet sitesinde ABD'nin yeni güvenlik stratejisi hakkında "Amerikalıları asıl endişelendiren şey: Avrupa değerleri mi yoksa Avrupa Birliği mi?" başlıklı değerlendirmesini paylaştı.

Bu strateji belgesinde AB'ye karşı "açıkça sergilenen düşmanca tavrın" şaşırtıcı olduğunu aktaran Kubilius, Washington'un belgede AB'ye yöneltilen eleştirileri Birliğin üye ülkelere karşı işlediği "suçlar" olarak değerlendirdiğini savundu.

Kubilius, ABD'nin üye ülkeleri AB'nin "baskısından" kurtarmak için yardımcı olmaya hazır olduğunu ve bu yüzden Washington'un "tüm gücüyle Avrupa'nın birliğine karşı savaşacağı" değerlendirmesinde bulundu.

AB'ye karşı "düşmanca tavrın" değer farklılıklarından, ABD'nin AB ülkelerinde demokrasi, ifade özgürlüğü veya ulusal kimlikler hakkındaki endişelerinden değil, derin stratejik değerlendirmeler ve ABD'nin stratejik çıkarlarından kaynaklandığını dile getiren Kubilius, bu çıkarların Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin kitabında açıklandığını belirtti.

Kubilius, Colby'nin kitapta ABD savunma stratejisinin herhangi bir ülkenin veya bölgesel organizasyonun kıtaların herhangi birinde egemen konuma sahip olmasına izin vermeme hedefiyle inşa edilmesi gerektiği mesajını verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu nedenle ABD, Asya'da Çin'in hegemonyasına karşı koymaya -bu 2021'de söylenmişti, bunun hala bir ABD stratejisi olup olmadığı çok net değil- ve AB'nin daha da birleşme olasılığına karşı koymaya hazır. Çünkü AB, ABD'nin çıkarlarına aykırı. Rusya ise çok daha az ilgiyi hak ediyor çünkü Colby'nin değerlendirmelerine göre Rusya baskın bir güç haline gelemez."

İngiltere ve Fransa'nın 1860'larda ABD'nin dünya sahnesindeki yükselişi sırasında ihtiyatlı davranıp Washington'a karşı gelmediğini ve bu durumun 20. yüzyılda iki ülkenin yararına olduğu değerlendirmesini yapan Kubilius, "Umalım ki bugün de Amerikan topraklarında Avrupa Birliği'nin yükselen gücüne karşı savaşmamak için yeterli ihtiyat gösterilsin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçen hafta açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Avrupa hükümetlerine yönelik sert eleştiriler yer almıştı.

Belgede, bazı Avrupa ülkelerinin göçmen kabul politikaları nedeniyle "medeniyetlerinin silinme tehlikesiyle" karşı karşıya olduğu ileri sürülürken, kimi hükümetlerin çoğu aşırı sağcı olan belirli siyasi partileri haksız biçimde sansürlediği iddia edilmişti. Ayrıca Avrupalı ülkelerin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerde engelleyici bir rol oynadığı da öne sürülmüştü.