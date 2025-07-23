AB Üyesi Hadja Lahbib'den Gazze İçin Alarm Zilleri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de durumun artık "kelimelerle ifade edilemeyeceğini" belirterek, "Bugün Filistinliler bir seçim yapmak zorunda: ya kurşunlarla ölmek ya da açlıktan ölmek." diye konuştu.

Fransız RFI Radyosu'na konuşan Lahbib, son rakamlara göre Gazze'de 21 çocuğun açlıktan öldüğünü, bunun yanında kurşunla öldürülen çocukların da olduğunu kaydederek, "Bugün Filistinliler bir seçim yapmak zorunda: ya kurşunlarla ölmek ya da açlıktan ölmek." dedi.

Lahbib, Gazze'deki durumun "felaket" olduğunu ve artık "kelimelerle ifade edilemeyeceğini" vurgulayarak, "Hayal bile edilemeyecek bir korku eşiğini aştık." ifadesini kullandı.

İsrail'in yaklaşık 600 bin Filistinliyi bir araya getirmeyi ve Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlayan "insani yardım kenti" projesini eleştiren Lahbib, bu projenin "iki devletli çözüm ve üzerinde anlaşmaya varılan uzun vadeli bir vizyondan yoksun" olduğunu kaydetti.

Hadja Lahbib, iki devletli çözüm olasılığının "giderek daha az gerçekçi hale geldiğini" söyledi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.