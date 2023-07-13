Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda kokorecin yasaklanması gündeme gelince esnaftan tepki geldi. Kokoreç satıcıları, adını değiştirerek ürünü yine satacaklarını belirtti. Ayrıca, Yunanistan'ın kokoreç satmasına rağmen Türkiye'de neden yasaklanması gerektiği sorusu da gündeme geldi.

AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa esnaftan yeni çözüm: "Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz"

ANKARA - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda yasaklanmasının gündeme gelmesi ile esnaftan "Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz" tepkisi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'daki temaslarının ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği tekrar gündeme geldi. Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, AB gıda yönetmeliklerine uygun olmaması nedeni ile yasaklanması konuşuluyor.

AB'ye tam üyelik sürecinde finanstan gıdaya kadar birçok alanda bazı şartların yerine getirmesi beklenen Türkiye, vazgeçilmez aperatif haline gelen kokoreç ve sakatatın tüketiminin yasaklanması merak konusu oldu.

"Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz"

Kokorecin, uzun yıllardır Türk yemek kültüründe önemli bir yiyecek olduğunu belirten işletme sahibi Derviş Ali Şahan, "Avrupa Birliği'ne girsek de biz adını değiştirir kokoreci yine yeriz. Şöyle bir şey de var, Avrupa Birliği'nde yasaklanmış olsa kokoreç satmak için başta Hollanda olmak üzere Avrupa'nın farklı yerlerinde bizden bayilik isteyenler var. Yasaklı bir ürün olsa yurtdışından talepte bulunmazlar. Dışarıda bir rağbet var ki isteniyor. Ayrıca, sakatat ürünleri arasında kokoreç yenmeyecek bir ürün değil, kötü bir ürün olsa kendimiz yemeyiz. Kendi yemediğimiz ürünü müşterimize satmayız. Sağlık Bakanlığı izin vermemiş olsa Ankara'da değil Türkiye'de satışı yasaklanır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında yer alan Yunanistan'ın kokoreç ile en iyi sakatat yemekleri listesinde ilk sıraya yerleştiğini hatırlatan Şahan, "Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan, kokoreci satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın. Avrupa Birliğine girsek de kokoreci yine satacağız" diye konuştu.

"Müdavimi olan çok fazla insan var"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin başlaması ile bazı yasaklamaların geçmiş dönemlerde yine yaşadığını dile getiren kokoreç ustası Ferruh Batuhan Ağaoğlu, "Bunun stresini yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu ürün tüketilmeye devam edecektir. Bu ürünlerin müdavimi olan çok fazla insan var. Aslında bir kültür oluştu. Dükkanlarda, sokakta yerken insanların birbiri ile iletişime geçmesini sağlıyor, etkileşim sağlıyor. Kokorecin vazgeçilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Atom kokoreç, şiş kokoreç şeklinde çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Farklı pişirme yöntemleri ve baharatlar ile farklı damak tatlarına uygun hale getirilebilir" dedi.