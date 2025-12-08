Haberler

AB, göçe maruz kalan ülkelerin yükünü hafifletmek için "Dayanışma Havuzu" kurulmasında anlaştı

Avrupa Birliği Konseyi, göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yüklerini hafifletmek amacıyla 'Dayanışma Havuzu' mekanizmasını kurma konusunda anlaşma sağladı. Bu havuz, 2026'dan itibaren devreye girecek ve göç baskısı altında bulunan ülkeler destek alacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yüklerini hafifletmek amacıyla "Dayanışma Havuzu" olarak adlandırılan bir mekanizmanın kurulması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

AB Konseyi'nden anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre AB Konseyi, "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı" uyarınca 2026'da "Dayanışma Havuzu" kurulmasına ilişkin siyasi bir anlaşmaya vardı.

Göç baskısı altında olan üye devletlere destek sağlayacak olan "Dayanışma Havuzu", planın uygulanmaya başlanacağı 12 Haziran 2026'dan itibaren devreye girecek.

"Dayanışma Havuzu" uyarınca, 2026'da ya 21 bin kişi yeniden yerleştirilecek ya da üye ülkeler mali katkı sağlayacak

Yaklaşık 420 milyon dolar mali katkı gerektiği tespit edilirken, öncelikli olarak göç baskısı altında olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İtalya ve İspanya "Dayanışma Havuzu"ndan faydalanabilecek.

Önceki yılların birikimli göç baskısı nedeniyle önemli bir göç durumu ile karşı karşıya olarak belirlenen Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya ve Polonya ise "Dayanışma Havuzu"na katkılardan tamamen veya kısmen indirim talep edebilecek.

Bugün sağlanan anlaşmanın ardından AB Konseyi'nin hala uygulamayı resmi olarak kabul etmesi gerekiyor. Resmi kabulün ise 31 Aralık 2025'ten önce gerçekleşmesi gerekiyor.

AB Komisyonu, 12 Kasım'da göç baskısı altındaki üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk Dayanışma Havuzu'nun oluşturulmasını önermişti.

Üye ülkelerin havuza dayanışma katkılarının şeklini insani dayanışma (yeniden yerleştirme veya sorumluluk devri), mali destek, alternatif önlemler ya da bu önlemlerin bir kombinasyonu arasında serbestçe seçebileceği aktarılmıştı.

