AB, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Vermek İçin Çalışmalara Başladı

Güncelleme:
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 'geniş çaplı saldırı altında' olduğunu belirterek, mahkemeye destek vermek için seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "geniş çaplı bir saldırı altında" olduğunu ve UCM'ye destek vermek için mevcut tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Kallas, akademik yıl başlangıcı nedeniyle Belçika'nın Brugge kentindeki Avrupa Koleji kampüsünde genç diplomat adaylarına hitap etti.

Uluslararası hukuk düzeni, insan hakları ve bunların uygulanması için kurulan kurumların "geniş çaplı bir saldırı" altında olduğunu dile getiren Kallas, "Buna, dünyanın en büyük suçlarının faillerini yargılayan ve mağdurlara seslerini duyurma imkanı veren UCM de dahildir." dedi.

Kallas, AB'nin politikasının UCM'yi desteklemek olduğunu ancak Birliğin de "bazı kusurları" bulunduğunu vurguladı.

Macaristan'ın UCM'den ayrılma niyetine değinen Kallas, AB üyesi tüm ülkelerin mahkemeden ayrılmaları halinde bile AB Konseyinin UCM'yi destekleyen kararına yasal olarak bağlı olacağını ifade etti.

Kallas, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yakın zamanlarda UCM'ye destek verdiği sözlerini anımsatarak "Şu anda, UCM'nin zorlu dönemlerinde desteğimizi nasıl daha etkili hale getirebileceğimize dair belirli hafifletici önlemler de dahil olmak üzere, mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kallas, uluslararası hukukun evrensel nitelikte olduğunu belirterek, hesap verebilirlik prensibinin seçici olamayacağı, aksi takdirde sistemin sorunlu hale geleceği uyarısında bulundu.

Uluslararası hukuk ile güç politikasının arasındaki ilişkiyi "gergin bir tango" dansına benzeten Kallas, "Normlar ve stratejik gerçeklikler zaman zaman uyum içindedir ancak aynı sıklıkla da çatışırlar. Bazen hukuk gücü frenler, bazen de güç, hukuku şiddetle esnetir." şeklinde konuştu.

ABD yönetimi, 20 Ağustos'ta, UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel


