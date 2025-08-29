AB Ülkelerinden Rusya'nın Saldırılarının Kınanması ve Yeni Yaptırımlar

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 26 ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını kınayarak, 19'uncu yaptırım paketiyle ilgili çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Macaristan dışındaki AB ülkeleri, 27 Ağustos'ta Rusya'nın, başkent Kiev başta olmak üzere çok sayıda Ukrayna şehrine düzenlediği saldırılarla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

"Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz, saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, AB'nin Kiev'deki delegasyon binasının da ağır hasar aldığı hatırlatılarak "Diplomatların ve diplomatik personelin hayatını tehlikeye atmak Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlalidir." denildi.

Açıklamada, Kiev'deki British Council binasının da büyük zarar gördüğü ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

"Sivillere ve sivil hedeflere yönelik kasıtlı saldırılar savaş suçudur." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Birliğin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği ve Rusya'ya yönelik de 19'uncu yaptırım paketiyle ilgili çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Mart 2025'ten bu yana koşulsuz ateşkese bağlı kaldığı ve barışa hazır olduğunun defalarca ifade ettiği hatırlatılarak, Rusya'nın buna rağmen saldırılarını yoğunlaştırdığı savunuldu.

"Rusya öldürmeye son vermeli ve barış için gerçek bir irade ortaya koymalıdır." denilen açıklamada, AB'nin ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarla birlikte kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.