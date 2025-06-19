AB Ülkelerinden İsrail'in Filistin'deki Ticaretine Hukuki İnceleme Talebi

Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin uluslararası hukuka uygunluğunu incelemesini talep etti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesabı X üzerinden, bu talebin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaretten kaçınılması gerektiği görüşüne uygun olarak alındığını duyurdu.

Uluslararası hukukun korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Prevot, ülkesinin Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç'le birlikte Komisyon'dan İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin uluslararası hukuka uygunluğunu incelemesini istediğini belirtti.

Prevot, kurallara dayalı uluslararası düzende açık hukuki kararların siyasi tercihleri yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.