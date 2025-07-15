AB Ülkelerinden Çocukları Koruma Amacıyla Yeni Yaş Doğrulama Uygulaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve İtalya, çocukların çevrim içindeki zararlı içeriklerden korunması için yeni bir yaş doğrulama uygulamasını test edecek. Bu uygulama, kullanıcıların yaşlarını kontrol ederek zararlı içeriklere erişimi engellemeyi hedefliyor.

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çocukları çevrim içi ortamın zararlı içeriklerinden korumak için yeni bir yaş doğrulama uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor.

Avrupa Komisyonu, çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamı güvenli ve haklarını koruyacak şekilde deneyimleyebilmeleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı üye ülkelerde yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Komisyondan yapılan basın açıklamasında, internet kullanıcılarının yaşlarını kontrol ederek çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yeni bir uygulamanın, ilk olarak Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve İtalya'da test edileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni uygulamanın, kullanıcıların 18 yaşından büyük olduklarını, gerçek yaşları ve kimlik bilgilerini paylaşmadan kanıtlamalarına imkan vereceği ve platformların kullanıcıların görüntülediği içerikleri izlemesini engelleyeceği kaydedildi.

Bu uygulamanın özellikle yetişkinlere yönelik içerikler barındıran ve çocuklar için yüksek risk teşkil eden platformlarda kullanımının zorunlu hale getirileceği ve ülkelere göre uyarlanabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

15 Temmuz öncesi ortalığı karıştıran "Atatürk fotoğrafı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.