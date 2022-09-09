AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal... Güncel Haberler AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi. AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi Güncel Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker Avrupa Birliği Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.