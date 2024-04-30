AB Ülkeleri Filistin'i Tanımayı Bekliyor

İspanya resmi haber ajansı EFE, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in mayıs ayı içinde bazı AB ülkelerinin Filistin'i resmi olarak tanımasını beklediğini duyurdu.

EFE, diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Borrell'in, bir grup gazeteciyle bir araya geldiğini ve Filistin devletinin tanınmasına yönelik girişimler hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Diplomatik kaynaklar, Borrell'in görüşmede, "iki devletli bir çözümün aynı zamanda Filistin'in tanınması konusunu da ele alması gerektiğini çünkü devlet olmayan bir ülke için iki devletli bir çözümün olamayacağını" yinelediğini ifade etti.

Verilen bilgilerde, "bazı AB ülkelerinin mevcut koşullar göz önüne alındığında Filistin'i tanıma olasılığını olumlu gördüklerini açıkladıklarını" vurgulayan Borrell'in, bazı AB ülkelerinin tam tarih vermese de mayıs ayı içinde Filistin devletini tanımasını umut ettiğini söylediği aktarıldı.

Borrell'in "Bu, ortak bir pozisyon alınması açısından AB düzeyinde tartışılan bir konu değil. Ulusal kararlar alınacak." dediği bildirildi.

İspanya'nın öncelik ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.