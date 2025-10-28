Haberler

AB, Ukrayna'yı Güvenli Uydu İletişim Sistemine Dahil Etmeyi Planlıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın güvenli uydu iletişim programlarına katılması için üye ülkelerle müzakerelere başlanmasını önerdi. Bu adım, Ukrayna'nın güvenli iletişim kapasitesini artırarak AB'nin 2030 hedefleriyle uyumlu ilerlemesine katkı sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı güvenli uydu iletişim sistemine dahil etmeyi planlıyor.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, Ukrayna'nın AB'nin uydu iletişim programlarına katılması için üye ülkelere müzakerelere başlanmasını önerdi.

Bu adımla Ukrayna, AB'nin "GOVSATCOM" adlı güvenli uydu iletişim sistemine ve "Birlik Güvenli Bağlantı Programı"na dahil olabilecek.

GOVSATCOM, Avrupa ülkeleri ve özel şirketlerin uydu sistemlerini birleştirerek güvenli iletişim ağı kurmayı hedefliyor.

Ukrayna, nisanda AB ile imzaladığı ilk anlaşmayla uzay programının diğer bazı bölümlerine katılma sürecini başlatmıştı. Yeni anlaşma, bu işbirliğini daha da genişletecek.

AB yetkilileri, bu girişimin hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın güvenli iletişim kapasitesini artıracağını belirtiyor. Ayrıca bu adım, AB'nin 2030'a kadar kıta genelinde güvenli iletişim ağı kurma planının parçası olarak görülüyor.

Anlaşma tamamlandığında, Ukrayna'nın katılımı AB Konseyinin resmi onayıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
