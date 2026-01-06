AB: Ukrayna'da ateşkesten sonra devreye girecek bağlayıcı garanti sistemine katkı sağlamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'da ateşkesten sonra devreye girecek siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı garanti sistemine katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Costa, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Costa, "Ateşkes yürürlüğe girdiğinde devreye girecek siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı garanti sistemine katkı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Costa, AB'nin kalıcı barışa yönelik bir anlaşma için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik çabalara katkıda bulunacağına işaret ederek, Ukrayna'nın, gelecekteki refahının temel unsurlarından biri olan AB'ye katılım yolundaki ilerleyişini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Aralık 2025'te AB Konseyi tarafından kararlaştırılan 90 milyar avroluk kredi aracılığıyla 2 yıl boyunca Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacaklarını anımsatan Costa, "Bu fonların bir bölümü, saldırganlığa karşı ilk savunma hattını oluşturan Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Costa, Ukrayna'ya sivil ve askeri misyonlarla da destek vereceklerini kaydetti.