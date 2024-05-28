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AB, Ukrayna topraklarında askeri eğitim vermeyi tartışıyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Ukrayna ordusuna bu ülkede eğitim verilmesi fikrini tartışmaya başladığını ancak bu konuda henüz konsensüse varılmadığını söyledi. Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Ukrayna ordusuna bu ülkede eğitim verilmesi fikrini tartışmaya başladığını ancak bu konuda henüz konsensüse varılmadığını söyledi.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna'ya askeri yardımların artırılması konusunun ele alındığını belirten Borrell, yaklaşık 6,6 milyar avro değerindeki yardım paketinin onaylanması için 1 aydır üye devletlerin oy birliğine varmasının beklendiğini ifade etti.

Bu duruma ilişkin şikayetini dile getiren Borrell, "Askeri desteği geciktirmenin gerçek sonuçları vardır ve bu sonuçlar insan hayatıyla, altyapı hasarı, tahribat veya Ukrayna için savaş alanında daha fazla gerilemeyle ölçülür. İşte bu yüzden çok önemli." dedi.

Borrell, Ukrayna'nın yararına kullanılmak üzere dondurulan Rus devlet varlıklarından sağlanan karların yüzde 90'ının Avrupa Barış Tesisi isimli fona aktarılması için de söz konusu anlaşmazlığın bir an evvel çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bazı ülkeler, Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde de kullanılması konusunda fikrini değiştirdi

Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki ifadelerine ilişkin, "Orantılı şekilde kullanıldığında bunun uluslararası hukuk açısından meşru bir eylem olduğu açıktır, ancak bunun her bir üye ülkenin alacağı karar olduğu ve bunu yapıp yapmama sorumluluğunu üstleneceği de açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu fikre karşı üye ülkelerden gelen tepkilerin olduğuna işaret eden Borrell, "Üye devletler buna karşıydılar ancak fikirlerini değiştirdiler ve bugün Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahlar üzerindeki bu sınırlamayı kaldırmayı kabul etti." dedi.

Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaç ülkenin sınırlamayı kaldırdığını söyleyemem. Bazıları açıkça 'Bu sınırlamayı kaldıracağım' dedi, diğerleri bunu söyledi ama bu kadar net şekilde değil, bazıları ise 'Bir düşüneyim' dedi. O yüzden tam rakam veremiyorum. Her halükarda rakamlar değişebilir. Bir hafta önce, bir ay önce, İsrail ile ortaklık anlaşmasının görüşülmesini istemiyorlardı, dün kabul ettiler. Yani olaylar değişiyor, insanlar değişiyor."

AB, Ukrayna topraklarında askeri eğitim vermeyi tartışıyor

Borrell, daha fazla askeri seferber etmeyi planlayan Ukrayna ordusunun eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek, AB tarafından verilen eğitimlerde şimdiye kadar 50 binden fazla askerin eğitildiğini, yaz sonuna kadarsa bu rakamın 60 bine ulaşmasını umut ettiklerini söyledi.

Bakanların, Ukrayna ordusuna kendi ülkelerinde eğitim verilmesi fikrini değerlendirdiklerini ifade eden Borrell, ancak bu konuda ortak fikre ulaşılamadığını, bazı üye ülkelerin savaşın sürdüğü Ukrayna'ya asker göndermenin riskli olacağı için bu fikre sıcak bakmadığını dile getirdi.

Borrell toplantıda, taşıma ve tedarik maliyetlerini en aza indirmek ve Ukrayna'nın sanayisini güçlendirmek amacıyla silah ve mühimmatların bu ülkede üretilmesi fikrinin de ele alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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