AB, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü Kutladı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü vesilesiyle kutlama ve destek mesajları yayımlarken, AB kurumlarının cepheleri Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Özgür, demokratik ve bağımsız bir Ukrayna. Siz bunun için mücadele ediyorsunuz. Ne kadar sürerse sürsün, yanınızdayız. Çünkü özgür bir Ukrayna, özgür bir Avrupa demektir." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "Tüm Ukraynalıların Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Cesaretiniz ve barış umudunuz hepimize ilham veriyor. Yan yanayız. Geleceğimiz AB'de birlikte." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise "Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği üç buçuk yıldır sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Bugün, Bağımsızlık Günü'nde, Ukrayna'da barışa olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Güvenlik, güç ve egemenlik üzerine kurulu gerçek bir barış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gece boyunca her üç kurumun Brüksel'deki binalarının cephelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı.

AB, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Kiev'e askeri, mali, insani destek sağlıyor. AB kaynakları, toplam yardımın 168,9 milyar avroya ulaştığını ifade ediyor. AB, aday ülke statüsü verdiği Ukrayna'yı Birliğe katılımıyla ilgili de destekliyor.