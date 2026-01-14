Haberler

AB'nin Ukrayna barış görüşmelerinde kendi çıkarlarını temsil edecek müzakereci ataması gündemde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa'nın çıkarlarını temsil etmesi için müzakereci ataması gerektiğini vurguladı. Fransa ve İtalya'nın desteklediği bu adım, ABD'nin Rusya ile ikili görüşmeler yaptığı bir dönemde önemli bir değişimi işaret ediyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), "bir noktada Rusya'yla diyalog kurmaları" gerekeceğini belirtmesinin ardından, Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa'nın çıkarlarını temsil etmesi için müzakereci atamasının gündemde olduğu iddia edildi.

Politico dergisinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupalı hükümetler, ABD'nin Rusya ile kendi aralarında bir anlaşma yapmasından endişe ederek Ukrayna konusunda çıkarlarını temsil edecek bir müzakereci atanması için AB'ye baskı yapıyor.

Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu müzakereci atanmasını destekleyen ülkeler, AB Komisyonundan destek almayı başardı.

Söz konusu ülkeler, Avrupa'nın, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya olası üyeliği gibi kırmızı çizgilerini ancak AB'nin müzakere masasında yer alması halinde koruyabileceğini savunuyor.

Bu adım, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda yürütülen bir dizi ikili görüşmeye yaklaşımında önemli bir değişime işaret ederken kıtanın 4 yıldır süren savaşı sona erdirecek herhangi bir uzlaşıda önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu göstermeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Avrupa liderleri, özel bir müzakereci fikrini ilk olarak Mart 2025'te düzenlenen AB Zirvesi'nde görüşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Rusya'yla doğrudan diyalog kurulması gerektiğini savunmuştu.

AB Komisyonu ise "Bir noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül'e son veda
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar