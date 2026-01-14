AB'nin Ukrayna barış görüşmelerinde kendi çıkarlarını temsil edecek müzakereci ataması gündemde

Avrupa Birliği'nin (AB), "bir noktada Rusya'yla diyalog kurmaları" gerekeceğini belirtmesinin ardından, Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa'nın çıkarlarını temsil etmesi için müzakereci atamasının gündemde olduğu iddia edildi.

Politico dergisinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupalı hükümetler, ABD'nin Rusya ile kendi aralarında bir anlaşma yapmasından endişe ederek Ukrayna konusunda çıkarlarını temsil edecek bir müzakereci atanması için AB'ye baskı yapıyor.

Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu müzakereci atanmasını destekleyen ülkeler, AB Komisyonundan destek almayı başardı.

Söz konusu ülkeler, Avrupa'nın, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya olası üyeliği gibi kırmızı çizgilerini ancak AB'nin müzakere masasında yer alması halinde koruyabileceğini savunuyor.

Bu adım, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda yürütülen bir dizi ikili görüşmeye yaklaşımında önemli bir değişime işaret ederken kıtanın 4 yıldır süren savaşı sona erdirecek herhangi bir uzlaşıda önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu göstermeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Avrupa liderleri, özel bir müzakereci fikrini ilk olarak Mart 2025'te düzenlenen AB Zirvesi'nde görüşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Rusya'yla doğrudan diyalog kurulması gerektiğini savunmuştu.

AB Komisyonu ise "Bir noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.