AB, Ukrayna İçin Güçlü Güvenlik Garantileri Sağlamak İçin Çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta, AB'nin Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü güvenlik garantileriyle oturmasını sağlamak için çalıştığını ancak bunun için Rusya'nın barış için irade göstermesi gerektiğini söyledi.

Podesta günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya arasında varılacak bir barış anlaşması sonrasında Çin'in güvenlik garantörlerinden biri olmasına dair tartışmalarla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Çin'in olası dahliyle ilgili yorum yapmayan Podesta, AB'nin çalışmalarını Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirme ve müttefiklerden güvenilir güvenlik taahhütleri sağlama odağında yoğunlaştırdığını söyledi.

Podesta, "ABD'nin desteğiyle Gönüllüler Koalisyonu tarafından sağlanacak önemli güvenlik garantileri ve Avrupa'daki savunma unsurlarının" bu stratejinin temel unsurları olduğunu ifade etti.

Sözcü şöyle devam etti:

"Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in müzakere masasına gelip gelmeyeceği konusunda spekülasyon yapamam. Bugün itibarıyla güvenlik garantileri, Ukrayna'yı destekleyen müttefikler arasında tartışılmakta ve bu yönde çalışıyoruz."

Güvenlik garantilerinin uygulanmasına ilişkin olarak Podesta, bunun için önce bir barış anlaşması olması gerektiğini vurguladı.

Podesta, "Üzerinde çalıştığımız, Ukrayna'yı müzakere masasına güvenlik garantileri paketiyle oturtmak. Bu paket, Ukrayna'nın Rusya ile pozisyonlarını müzakere ederken kendini güçlü hissetmesini sağlayacak. Ancak bu adımın atılabilmesi için öncelikle Rusya'nın müzakereye katılmayı seçmesi gerekiyor. Şu ana kadar Moskova'dan böyle bir girişim görmedik." diye konuştu.

Güvenlik garantileri

Ukrayna'nın kalıcı ve caydırıcı güvenlik garantilerinin sağlanması konusu, 18 Ağustos'ta Washington'da ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın katıldığı zirvede gündeme geldi.

Bu zirvede taraflar, Ukrayna için NATO Anlaşması'nın 5. maddesine benzer güvenlik garantilerinin oluşturulması yönünde mutabakata vardı.

Ardından taraflar, bunların neler olabileceğine ilişkin teknik görüşmelere hız verdiğini duyurdu.