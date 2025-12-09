Haberler

AB: Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından Avrupa Birliği, seçimlerin uygun koşullarda gerçekleştirilmesi gerektiğini duyurdu. AB Komisyonu sözcüsü Hipper, Ukrayna'nın zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğine ilişkin açıklamasının ardından, Avrupa Birliği (AB), seçimlerin koşulların uygun olduğu zamanda yapılması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın "istisnai" bir dönemden geçtiğine işaret eden Hipper, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini ifade etti.

Hipper, Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek, " Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" söyleyerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
