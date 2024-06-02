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AB, Ukrayna Barış Zirvesi'ne Geniş Katılım Çağrısı Yaptı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Barış Zirvesi'ne uluslararası camiadan geniş katılım çağrısı yaptı. Borrell, zirvenin Ukrayna'da adil bir barışa doğru önemli bir adım olacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne uluslararası camiadan geniş katılım çağrısı yaptı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'ne katıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi öncesinde önemli bir konuşma yaptığını ifade eden Borrell, "Şimdi harekete geçme zamanı. Hepimiz daha fazlasını ve daha hızlı yapmalıyız." mesajını paylaştı.

Borrell, "Zirveye uluslararası toplumun geniş katılımı, Ukrayna'da adil bir barışa doğru önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim çalışmaları nedeniyle katılamayacağının konuşulduğu zirveyle ilgili AB, daha önce de, "Ukrayna'da adil barış için tek meşru girişim" nitelemesinde bulunmuş, geniş katılım sağlanması için ortaklarla çalıştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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