AB, Türkiye'yi Güvenlik Alanında Önemli Bir Aktör Olarak Görüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin güvenlik alanındaki rolüne vurgu yaptı ve İstanbul'un arabuluculuk merkezi olarak önemini değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'yi güvenlik alanında bir aktör olarak gördüklerini belirterek İstanbul'un son dönemde bir arabuluculuk merkezi olarak öne çıkmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kallas, AB Komisyonunda Türkiye'nin aday ülke olarak Birliğin yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'nin (SAFE) bir parçası olmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"AB'de güvenlik ve savunma konusunda aldığımız kararlar masaya çok fazla yeni para getiriyor." diyen Kallas, "Bu üye ülkelere kredi alma veya ortak tedarik, ortak projeler yapmak için kredi alma kaldıracı sağlıyor. Aslında bunun anlamı hem parayı almak hem de Türkiye gibi ortaklarımızla işbirliği yapmak." dedi.

Kallas, Avrupa ülkelerinin savunma satın alımlarını yüzde 60 ABD'den yaptığını belirterek "Bu da Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi kendi savunma sanayimizi güçlü hale getirmemiz gerektiği anlamına geliyor. (SAFE doğrultusunda) Birlikte tedarik yapabileceğimiz yerler var, Türkiye gibi ortak ülkelerle Avrupa savunma sanayisi için tasarlanmış araçlar var." diye konuştu.

"Şimdi Türkiye, aday ülke olarak, Avrupa ülkeleriyle ortak projeler için SAFE kredilerine erişime de sahip." diyen Kallas, "Türkiye'yi kesinlikle güvenlik alanında bir aktör olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'un diplomatik çabalardaki yeri

Kallas, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan duruma da değinerek "Elbette, Orta Doğu'daki bu savaş son derece endişe verici. Birçok unsur var. Nükleer tesislere saldırılar endişe yaratıyor." dedi.

İran'la ilgili olarak diplomatik çözümden yana olduklarını vurgulayan Kallas, İran'a yaptırımların tekrar gündeme gelmesinin gündemde olduğunu, başka yollar bulunması için de çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Kallas, "Türkiye'nin rolüne gelince, İstanbul birçok toplantının yapıldığı yer oldu. Bu yüzden herkes bu arabuluculuk için minnettar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran'daki Türk takımının stadında tüyleri diken diken eden görüntü
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü

Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.