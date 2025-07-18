AB Türkiye'ye Vize Serbestisi Teklif Etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner'in Türk hükümetine Türk vatandaşlarına vize serbestisi için yaz tatilinden sonra teknik görüşmelere başlamayı ve kalan son 6 kriter üzerinde çalışmayı teklif ettiğini belirterek "Türkiye ile Şengen bölgesi ve Avrupa Birliği arasında vizesiz seyahat sürecine yeniden başlamak acil bir ihtiyaçtır." dedi.

Büyükelçi Ossowski, Türk vatandaşlarına yönelik daha elverişli Şengen vize kurallarının uygulanması konusunda AB Delegasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türk vatandaşlarına geçen yıl yaklaşık 1,2 milyon Şengen vizesi verildiğini belirten Ossowski, bu oranın 2023'e kıyasla yüzde 10 arttığını, vize ret oranının Türkiye için yüzde 14,5 olduğunu kaydetti.

Ossowski, mağdur olmak istemeyen vatandaşların usulsüz şekilde faaliyet gösteren vize acentelerine karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Usulsüzlükle mücadelede Türk makamlarıyla işbirliği

Usulsüz şekilde faaliyet gösteren vize acenteleri konusunda geçen yıl Türk makamlarına gösterdikleri işbirliğinden ötürü minnettar olduklarını dile getiren Ossowski, vize başvurusunda bulunacak kişilerin sadece vize acenteleriyle görüşmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Ossowski, başvuru yapacakların seyahat amaçlarını doğru şekilde belirtmesi ve seyahat edilecek Şengen ülkesinin konsolosluğuna başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin diyalog

Ossowski, vize reddine sebep olabilecek durumlara ilişkin, "Seyahatiniz için yanlış bir amaç belirtirseniz, örneğin iş için gidiyorsunuz ancak turist olmak istediğinizi belirtirseniz veya yanlış elçilik veya konsolosluğa başvurursanız bu, sadece mevcut vize başvurusunun reddedilmesine yol açmakla kalmaz, yasaklamalara da yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye hariç diğer AB aday ülkelerinin vizesiz seyahat hakkı olduğunu aktaran Ossowski, "Dolayısıyla, Türkiye ile Şengen bölgesi ve Avrupa Birliği arasında vizesiz seyahat sürecine yeniden başlamak acil bir ihtiyaçtır." dedi.

Yeniden başlaması durumunda, vize serbestisi müzakerelerinin biraz zaman alacağını kaydeden Ossowski, şöyle devam etti:

"(AB Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi) Brunner, Türk hükümetine yaz tatilinden sonra teknik görüşmelere başlamamızı ve kalan son 6 kriter üzerinde çalışmamızı teklif etti. Birlikte belirlediğimiz yol haritasına göre, Türkiye'nin 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyordu ve 66'sı zaten yerine getirilmişti."

Ossowski, kalan 6 kriter için Türk yetkililerle çok yakın şekilde çalışmaya ve çok yakın istişarelerde bulunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"İlişkileri güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum"

Türkiye'deki görevinin ardından Brüksel'de Almanya'nın AB Daimi Temsilcisi olarak göreve başlayacağını duyuran Büyükelçi Ossowski, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum." dedi.

Ossowski, kendisinin ve ailesinin bir yılını Türkiye'de geçirdiğini ve Türk halkı tarafından çok güzel karşılandığını belirterek Türkiye'nin misafirperverliğiyle, tarihi zenginliğiyle ve mutfağıyla çok güzel bir ülke olduğunu vurguladı.

Türk vatandaşları için 15 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan "Cascade" kuralına değinen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Hukuk ve Konsolosluk Bölüm Başkanı Jens Janik ise "İlk seferinde vizeyi veren ülkeye seyahat etmek zorundasınız ve vizenin geçerlilik süresi boyunca bu 29 ülkeye seyahat edebilirsiniz ve bu, tek bir vizeyle bu kadar çok ülkeye seyahat etmek için dünya çapında benzersiz bir sistem." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)