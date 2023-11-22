AB Türkiye Delegasyonu Muğla'da Temizlik ve Fidan Dikme Etkinlikleri Gerçekleştirdi
AB Türkiye Delegasyonu, Muğla'da Yeşil Diplomasi Haftası kapsamında sahil temizleme ve orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde fidan dikme etkinlikleri düzenledi. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde Muğla Göcek'te sahil temizleme ve Köyceğiz'de orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirdi.
Kentte iki gün süren programı tamamlayan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Muğla'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Meyer-Landrut, tarih, kültür ve turizm kenti Muğla'nın misafirperverliğine de hayran kaldığını ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık ise Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a kent hakkında bilgi verdi.