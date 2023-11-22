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AB Türkiye Delegasyonu Muğla'da Temizlik ve Fidan Dikme Etkinlikleri Gerçekleştirdi

AB Türkiye Delegasyonu, Muğla'da Yeşil Diplomasi Haftası kapsamında sahil temizleme ve orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde fidan dikme etkinlikleri düzenledi. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.