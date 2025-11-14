Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Diyarbakır'da Temaslar Gerçekleştirdi

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Diyarbakır'da Temaslar Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'daki temasları sırasında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve 'AB Kültürel Miras Sergisi'nin açılışına katıldı. Sergideki fotoğraflar, AB ile Türkiye arasındaki kültürel mirasın önemini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da temaslar gerçekleştirdi.

Kentteki temaslarını sürdüren Vilcinskas beraberindeki heyet ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vilcinskas, daha sonra Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen "AB Kültürel Miras Sergisi"nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Vilcinskas, serginin daha önce Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir'de açıldığını şimdi de Diyarbakırlı sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

Fotoğraf sergisinin Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Türkiye tarafından desteklenen 46 projeyi içerdiğini ifade eden Vilcinskas, sergideki fotoğrafların ortak mirasın zenginliğini hatırlattığını dile getirdi.

Vilcinskas, şöyle konuştu:

"Fotoğraflar, kültürümüzün geçmişte kalmadığını, hayatımızı şekillendirmeye devam ettiğini kanıtlıyor. Kültürel mirasımızı koruduğumuzda nesilleri ve toplumları birbirine bağlayan köprüleri canlı tutuyor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bağı da güçlendirmiş oluyoruz. Sizleri bu sergiyi gözlerinizi ve yüreklerinizi açarak yavaş yavaş gezmeye davet ediyorum. Her fotoğrafın önünde biraz zaman geçirin. Sadece fotoğraf karesindeki değil, bunun ötesinde bizi birbirimize bağlayan unsurları da görmeye çalışın."

"Hepimiz bu süreci destekliyoruz"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Avrupa Birliğine üye ülkelerin 20 büyükelçisinin Diyarbakır'da iki gün boyunca temaslarda bulunduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Dumont, "Hepimiz bu süreci destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise serginin Türkiye ile Avrupa Birliği arasında derin ve kalıcı bir ortaklığın yansıması olduğunu kaydetti.

Sergiyi 1870 yılında kurulan tarihi bir mekanda düzenlediklerini dile getiren Kaya, serginin bir hafta ziyarete açık olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Vilcinskas'a temaslarında, AB Türkiye Delegasyonu heyeti, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç'in Türkiye atanmış Avrupa Birliği büyükelçileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.