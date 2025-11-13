Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Diyarbakır'da Ekonomik İşbirliği Ziyareti Gerçekleştirdi

AB Türkiye Delegasyonu Diyarbakır'da Ekonomik İşbirliği Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da yaptığı ziyaretler sırasında yerel iş dünyasıyla buluşarak ekonomik ve ticari işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Vilcinskas, AB'nin sunduğu destek programlarının Diyarbakır'daki etkilerini ve iş dünyasının Avrupa pazarlarına açılma gerekliliğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Vilcinskas, beraberindeki heyet ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte merkez Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksi'ndeki Valilik makamında Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AB ile yerel düzeyde iş birliği olanakları, ortak projeler ile Diyarbakır'ın ekonomik, kültürel ve turizm alanındaki gelişim imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret eden Vilcinskas, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da iş dünyasıyla bir araya gelme fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Vilcinskas, AB üyesi ülkelerin Diyarbakır'a yaptığı bu ziyaretin, ticari ve ekonomik bağları geleceğe dönük olarak daha da geliştirme açısından önemli olduğunu söyledi.

Vilcinskas, Diyarbakır'daki iş dünyasının AB'nin sunduğu çeşitli destek programlarından yararlanmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

AB'nin kırsal kalkınma programının Diyarbakır'da çok güçlü bir etkisinin olduğunu anlatan Vilcinskas, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 850 milyon liralık portföy ve yaklaşık 700 hibe alan proje bunun göstergesi. Ülke için siyasi açıdan hassas ve önemli bir dönemde, sizlerden dinlemek, birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi görmek için buradayız. Bölgenin iş yapmak için açık bir bölge olduğu, güçlü bir eğitim temelinin bulunduğu ortada fakat Avrupa pazarlarına açılmak, Avrupa yatırımlarını çekmek ve karşılıklı fayda sağlayacak projelere odaklanmak için biraz daha adım atılması gerektiği de açık."

DTSO Başkanı Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin uzun bir dönemdir AB'ye üye olma konusunda önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kaya, özellikle bölgeyi derinden etkileyen 40 yıllık çatışmalı süreçle seyreden sorunun çözümü için atılan adımlara bölgeden önemli bir destek olduğunu belirtti.

Vilcinskas'a ziyaretlerinde, AB Türkiye Delegasyonu heyeti, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç'in Türkiye atanmış Avrupa Birliği büyükelçileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.