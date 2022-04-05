AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'un Konya'da ziyaretleri sürüyor - Haberler

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'un Konya'da ziyaretleri sürüyor

AA - Abdullah Doğan - Güncel
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'un Konya'da ziyaretleri sürüyor

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

KONYA (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AB Delegasyonu Başkanı Landrut ve beraberindeki heyet, Konya'daki programı kapsamında Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü.

Heyetin programı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile yürütülen ve AB Bölgesel Güven Fonu (MADAD) tarafından desteklenen Meram Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaretiyle devam etti.

Daha sonra Karatay Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindekiler, Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir atölyeye uğradı.

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Projesi faydalanıcılarıyla bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen heyet, Konya Ticaret Odası'nda yöneticiler ile bir araya gelecek, ardından proje faydalanıcısı firma sahipleri ve çalışanlarla görüşecek.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Konya, Güncel, Haberler

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