AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Suriye açıklaması Açıklaması - Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Elbette her şey Suriye'deki meseleye siyasi bir çözümün bulunmasında yatıyor ama ne yazık ki şu an itibarıyla öylesi bir siyasi çözüm henüz ufukta görünmüyor." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Meyer-Landrut, Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek Vali Yardımcısı Bülent Uygur ile görüştü. Burada açıklama yapan Landrut, dün Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı. Ziyaretlerde Suriye'ye gönderilen insani yardımlar hakkında görüştüklerini belirten Meyer-Landrut, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımları iletilmesine dair bir kararı var. Bu kararın tekrar çıkması ve uzatılması için Avrupa Birliği'nin desteğini ifade etmek için oradaydım. Biliyorsunuz BM, İdlib ve Suriye'nin kuzey batısına bu karar kapsamında insani destek sunuyor. Aynı zamanda bu ziyaretim sırasında AB için Suriye konusunun halen öncelikli bir konu olduğunu devam ettirdiğini de göstermek istedim. 1 hafta önce Suriye'deki siyasi sürecin desteklenmesi ve 1 hafta önce Brüksel'de Donörler Konferansı niteliğindeki Suriye konferansımızın bir başkası yapıldı. Bu konferans sırasında Türkiye ve uluslararası ortaklarımız, bu sınır ötesi insanı yardımlarla ilgili temel teşkil edilen kararın bir defa daha uzatılması konusunu ele aldık. Elbette her şey Suriye'deki meseleye siyasi bir çözümün bulunmasında yatıyor ama ne yazık ki şu an itibarıyla öylesi bir siyasi çözüm henüz ufukta görünmüyor."

Vali Yardımcısı Uygur ise AB ve Türkiye için Suriye krizinin güncelliğini koruduğunu söyledi. Suriye'deki iç savaşın 10 yıldan fazladır devam ettiğini hatırlatan Uygur, "2012 yılında Suriye'den 168 kişi ilk kez Gaziantep'e gelmişti. Bugün geçici koruma kapsamında 460 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Bu misafirleri eğitimden sağlıktan barınma ve temel sosyal hizmetlere kadar her alanda bireysel olarak kendi kendilerine yetebilecekleri bir uyum sürecini hedefliyoruz. Bu noktada iyi yönde ilerliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından görüşme basına kapalı devam etti.