Son dakika haberleri... AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesine ilişkin, "Ortaya çıkan görüntüler bize Rus güçlerinin işgal ettikleri Ukrayna'ya ait bir bölgeden geri çekilmeden önce yaptıkları vahşeti gösterdi. Avrupa Birliği yarın, yani çarşamba günü yeni yaptırımlarını açıklayacak." dedi.

Beraberindeki heyetle Konya Ticaret Odasını (KTO) ziyaret eden Meyer-Landrut AA muhabirine, ev sahibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk'e AB tarafından Türkiye'ye verilecek 3 milyar avroluk hibe programının dağıtımı için fikir alışverişinde bulunmak ve daha önce Konya'da yapılan destek projeleri yerinde izlemek üzere kente geldiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşına değinen Meyer-Landrut, Rusya ordusunun Buça'dan geri çekilirken sivil katliam yaptığı iddialarına yönelik aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı pek çok AB ülkesinin sert tepki verdiğini belirtti.

Avrupa Birliği liderlerinin durumu çok şiddetli kınadığını belirten Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan görüntüler bize Rus güçlerinin işgal ettikleri Ukrayna'ya ait bir bölgeden geri çekilmeden önce yaptıkları vahşeti gösterdi. Komisyon Başkanı, savaş suçlularının adalet önüne çıkarılması, durumu soruşturmak ve oluşturulacak komisyona katılmak için hazır olduklarını duyurdu. Avrupa Birliği büyük bir olasılıkla yarın, yani çarşamba günü yeni yaptırımlarını açıklayacak."

"Kim tarafları masaya getirirse memnuniyetle karşılarız"

Meyer-Landrut, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında diplomasi masasında ara buluculuk çabaları için ise "Sonuçta hep birlikte siyasi bir çözüm isteyeceğiz. Kim olursa tarafları masaya getirirse memnuniyetle karşılarız. İstediğimiz sonuç, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, boşalacak şehirlere mümkün olduğunca hızlı bir şekilde insani koridorların açılarak yardımların ulaştırılmasıdır." değerlendirmesini yaptı.