AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü - Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü
ANKA - Güncel
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.
AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:
"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile bir araya geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve Sayın Erozan görüşmede AB Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu."
ANKA / Güncel