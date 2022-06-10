AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü - Haberler

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü

ANKA - Güncel
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile bir araya geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve Sayın Erozan görüşmede AB Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu."

ANKA / Güncel

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