AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü - Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü. AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile bir araya geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve Sayın Erozan görüşmede AB Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu." ANKA / Güncel Avrupa Birliği İYİ Parti Türkiye Güncel Haberler

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