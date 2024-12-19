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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hatay'da İncelemelerde Bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hatay'da İncelemelerde Bulundu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Hatay'da deprem sonrası yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin açılışına katıldı. Üzüntülerini dile getirerek bölge halkına destek mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Hatay'da incelemelerde bulundu, açılışa katıldı.

Ossowski ve beraberindeki heyet, kentteki programları kapsamında ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Habib-i Neccar ile Sarımiye camilerinde incelemelerde bulundu, restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ossowski, daha sonra Kurtuluş Caddesi'nde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Antakya Ofisi'nin açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ossowski, Türkiye'nin yaşadığı zor durumda yanlarında olduklarını göstermek için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Yaşanan acı ve üzüntüyü, deprem bölgesinde olmayanların anlamasının çok zor olduğunu belirten Ossowski, "Yakınlarımızı, sevdiklerinizi kaybetmek, dostlarınızın, aile mensuplarının yaralanması, can kaybının yanı sıra evlerin yıkılması... Normal hayat bir anda altüst oldu ve bunun eski haline dönmesi de uzun zaman alacak ama şu açıdan mutluyum, sizin burada bir araya geldiğinizi görünce mutlu oldum. Güçlü bir toplum olarak nasıl dayanışma sergilediğinizi, işbirliğinde bulunduğunuzu ve bu zor dönemin üstesinden gelebilmek için nasıl bir metanet gösterdiğinizi görmek memnuniyet veriyor." diye konuştu.

Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ossowski, şöyle konuştu:

"AB olarak biz, hükümetinizle, belediyenizle işbirliğinde bulunuyoruz ve sizlerle yani sivil toplum örgütleriyle de işbirliğinde bulunuyoruz. Herkes el ele verdiği takdirde ilerleme kaydedebiliriz ve tekrar refah, iyileşme, yaraların sarılması yönünde ilerleyebiliriz. Birkaç ay önce Türkiye'ye geldikten sonra Türk insanın gösterdiği misafirperverlikten de dostluktan da gerçekten çok etkilendim. İllere yapacağım ziyaretlere başlayacağım zaman, ziyaret etmek istediğim ilk yerlerin deprem bölgesi olduğunu ifade ettim."

Ossowski, kalabalık bir heyetle geldikleri Hatay'da, sahada gözlemlerde bulunup işbirliğinin daha da ilerletilmesi için yeni çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de çok büyük bir felaket yaşayan kentin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından ofisin açılışı yapıldı. Ossowski ve Öntürk, açılışın ardından ofisi gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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