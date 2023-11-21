AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Göcek'teki Atık Alım Teknelerini İnceledi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Göcek- Dalaman Koyu'nda bulunan atık alım teknelerinde ve tesisinde incelemelerde bulundu. Büyükelçi Meyer "Teknelerden pis su, sintine, atık yağ ve katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi çok önemli" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde "Deniz Kirliliği ile Mücadele" programı kapsamında Muğla'ya geldi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kara ve teknelerden kaynaklı kirliliğin deniz ve kıyı ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla teknelerle Göcek koylarında deniz temizliği çalışmalarına katıldı. Meyer-Landrut, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Göcek – Dalaman Koylarında teknelerden pis su, sintine, atık yağ ve katı atık alımlarının nasıl gerçekleştirildiğini yerinde inceledi. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda gazetecinin katıldığı etkinlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer katı atıkları atık alım teknesine yükledi.

MEYER: "SİNTİNE VE KATI ATIKLARIN TEKNELERDEN TOPLANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek atık kabul tesislerini inceleyen Meyer " Bu tesis her şeyin bir araya geldiği yer. Bir taraftan denizde teknelerden kaynaklı atıkları toplayan gemiler var. Topladıkları atıkları karadaki tesislere getiriyorlar. Bütün döngüyü toparlayan yer bu tesis. Teknelerden pis su, sintine, atık yağ ve katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi çok önemli. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray "İlimiz 1480 km uzunluğundaki kıyı şeridi ile ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip. Büyükşehir Belediyemiz denizlerimizin korunması ve temizliğinin sağlanması amacıyla deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması konusunda, kurulmuş olduğumuz 2014 yılından itibaren Atık Kabul Tesisleri ile karada, Atık Kabul Tekneleri ile denizde çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyemizce Fethiye ilçemizdeki Göcek Atık Kabul Tesisi ve Ula ilçemizdeki Akyaka Maden İskelesi Atık Kabul Tesislerimiz ve bu tesise bağlı toplam 8 adet Atık Kabul Teknesi ve 2 adet Görev Devriye Botu ile Göcek-Dalaman Koyları ve Gökova Körfezinde deniz araçlarından kaynaklı atıklar toplanmaktadır. Göcek- Dalaman Koylarında sezonda 2 bin tekneye hizmet veriyoruz" dedi.