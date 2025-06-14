AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ossowski, ziyaretleri kapsamında 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Ossowski, AA muhabirine, Göbeklitepe'nin insanlık tarihini anlatan nefes kesici bir yer olduğunu söyledi.

AB ve Türkiye'nin Göbeklitepe'nin korunması için yaptığı işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ossowski, şöyle konuştu:

"İnsan çok duygulanıyor buraya geldiği zaman. Tarihten, böyle bir yerden öğreneceğimiz çok fazla şey var. Buraya geldiğinizde görüyorsunuz her şeyi. Fakat aynı zamanda çok da büyük gizem var. Oldukça mistik bir yer, çok önemli semboller var. Buraya geldiğinizde, gördüğünüzde sanatsal birtakım yapılar, ürünler olduğunu görüyorsunuz fakat tam olarak bilemiyoruz bu gizemin içeriğini. 12 bin yıl önce aslında insanlar hayatın, evrenin anlamını bir şekilde burada ortaya koymuşlar. Yazı yokken, sayıları kullanamıyorlarken bunları yapmışlar. Gerçekten çok büyük gizem, büyük mistik anlamı taşıyan bir yer burası ve hepimizi de düşündürmeli diye düşünüyorum."

Ossowski, bu tür ziyaretlerin medeniyetin anlamını, kıymetini ve korumaları gerektiğini düşündürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda da yaşadığımız savaşların neden olduğu çok büyük acılar var. Burayı ziyaret ettiğim zaman bunları sorumlu liderlerin de düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlık bu savaşlardan çok fazla çekti, bu savaşlara neden olan siyasetin insanlığa hiçbir faydası yok. Bunların da önlenmesi ve hayatın, medeniyetlerin korunması gerekiyor." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe'yi herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.