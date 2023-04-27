AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: 'Deprem Bölgesine AB Desteği Sürecek'

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı kentlerden Adıyaman'ı ziyaret etti. Meyer-Landrut, bölgeye AB desteğinin süreceğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, deprem bölgesine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Adıyaman'a geldi. İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ardından Belediye'yi ziyaret ederek deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan büyükelçi, daha sonra depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Çocukların etkinlik alanını da ziyaret eden Büyükelçi daha sonra ailelerle görüştü.

"HER ALANDA HALEN ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Herkesin acısını derinden paylaştığını ifade eden Meyer-Landrut, "Burada yakınlarını, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmiş insanların yanında olduğumu söylemek istiyorum" dedi. Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman'da farklı aktörlerle görüşmeler yapıyorum. Sabah vali ve belediye başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Şimdi de bir çadır kent ziyareti yaparak depremzedelerle görüşüyorum. Burada çocuklar için neler yapıldığını görme fırsatım oldu. Bu anlamda çocuklara mümkün olduğunca en iyi şekilde destek olmak çok önemli. Çocuklardan bir kısmının okula döndüğünü gördüm ama tabii her alanda halen çok ihtiyaç var. Şu anda burada insani malzeme ihtiyacı var, alt yapı ihtiyacı var. Aynı zamanda iş dünyasının da çeşitli ihtiyaçları var. Şu anda sonraki aşamalarda nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamaya çalışıyorum."

"DEPREM BÖLGESİNE AB DESTEĞİ SÜRECEK"

AB'nin deprem bölgesine yönelik yardımlarının ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da süreceğini vurgulayan Büyükelçi, "Depremden hemen sonra hem AB kurumları hem de Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için hemen gelmişti. AB son haftalarda da ECHO gibi kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesine insani yardım sağlıyor. AB aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı ve İsveç Dönem Başkanlığı tarafından düzenlenen bağışçılar konferansından bu yana iyileştirme, yeniden yapılandırma gibi konularda da destek veriyor. Depremin ilk gününde buradaydık, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.