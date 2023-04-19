AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: 'Birçok Ortak Projeyle AB ile Türkiye Arasındaki Kültürel ve Bilimsel Köprülere...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 'Dünya Kültür Mirası Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Birçok ortak proje ile AB ile Türkiye arasında kurulan kültürel ve bilimsel köprülere yenilerini ekledik” diyerek ortak kültürel mirasa destek olacakları mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ' Dünya Kültür Mirası Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Birçok ortak proje ile AB ile Türkiye arasında kurulan kültürel ve bilimsel köprülere yenilerini ekledik" diyerek ortak kültürel mirasa destek olacakları mesajını verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dünya Kültür Mirası Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. "Birçok ortak proje ile AB ile Türkiye arasında kurulan kültürel ve bilimsel köprülere yenilerini ekledik" diyen Meyer-Landrut, destek verdikleri projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"AB yıllardır Türkiye'de pek çok kültürel miras projesini destekliyor. Bu projeler arkeolojik alanlar, anıtlar ve doğal zenginlikler gibi somut kültürel mirastan dil, müzik, dans ve sanat gibi somut olmayan mirasa uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ayrıca AB, şubat ayında yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'nin kültürel mirasını koruma çabalarının öneminin de farkında.

AB'NİN DESTEKLEDİĞİ TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSİTÜSÜ, TÜRKİYE'DEKİ ARKEOMETRİ LABORATUVARINA SAHİP İLK İNSTİTÜ

AB'nin finansal olarak desteklediği projelerden biri olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla yürütülüyor. Enstitü, Türkiye'deki arkeometri laboratuvarına sahip ilk enstitü statüsünde.

ADIYAMAN'DA TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMA PROJESİ

AB destekli bir diğer proje ise Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Adıyaman'da gerçekleştiriliyor. Proje dünyaca ünlü Nemrut Dağı Milli Parkı'na sahip ve vaktiyle tarihi Kommagene Krallığı'nın bulunduğu Adıyaman ili ve ilinin turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyor.

SİNOP TARİHİ CEZAEVİ

AB, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki tarihi incilerinden biri olan Sinop Tarihi Cezaevi yenileme projesini de destekliyor. Cezaevinin kurulduğu kalenin surlarının da yakında restore edileceği proje kapsamında, alanın bu yıl ziyarete açılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasını hedefliyor.

'İZMİR'DE KÜLTÜREL MİRAS YAŞIYOR'

Kentimiz İzmir Derneği, İtalya'dan Katanya Üniversitesi ve Santagata Vakfı ile Yunanistan'dan Asia Minor Aigaleo Derneği'nin ortaklarından olduğu İzmir'de Kültürel Miras Yaşıyor Projesi, İzmir Kemeraltı'ndaki Smyrna Agorası ve Yahudi Mahallesi'ne odaklanan kültürel mirası koruma ve tanıtma projesine AB desteği alıyor. AB ve Kentimiz İzmir Derneği aynı zamanda İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından yürütülen bir kültürel miras projesine de destek veriyor. Hevra ve Foresteros sinagoglarının restorasyon planları hazır. Signora Sinagogu'nda basit onarım çalışmaları yapılıyor. Bu iki kurum Kapsayıcı Liderlik yoluyla İzmir Yahudi Cemaati'ni güçlendirmeyi amaçlayan Despertar İzmir (Ladino dilinde Uyanış) adlı başka bir projeyi de birlikte yürütüyor. AB'nin İzmir'de finanse ettiği bir diğer proje de kültürel mirasın sivil toplum aracılığıyla korunmasını destekliyor.

21 PROJE FİNANSE EDİLDİ

Ayrı bir hibe programı ise Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında sınır ötesi diyalogları, ağ oluşturmayı ve ortaklıklar kurmayı destekledi. Bu program ile sinema, belgesel yapımı, kent tarihi, tasarım, kültürel rotalar, geleneksel İslam sanatı, hikaye anlatımı ve sözlü tarih, ahşap miras, eski eserlerin restorasyonu, giyim, fotoğrafçılık, kukla tiyatrosu ve arkeoloji alanlarındaki 21 proje finanse edildi.

2018 KÜLTÜREL MİRAS YILI

AB Delegasyonu tarafından hazırlatılan 2018 tarihli "Tohum" belgeseli, medeniyetin temel tohumu buğdayın Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan yolculuğunu anlatıyor. Belgesel şimdiye kadar doğru olduğu kabul edilen bazı bilgilerin artık bilimsel araştırmalarla elde edilen yeni veriler ışığında değiştiğini ortaya koyuyor."