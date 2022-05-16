AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut Hatay'da (2) - Haberler

HATAY VALİLİĞİ ZİYARETİ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay ziyareti kapsamında Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Vali Doğan, ziyarette Meyer-Landrut ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, Suriye'deki savaş mağduru insanlara insani yardım ve Cilvegözü sınır kapısı açısından Hatay'ın önemli bir şehir olduğunu söyledi. Ziyarette, AB heyetine Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçisi Devrim Öztürk de eşlik etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, daha sonra Reyhanlı ilçesinde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle açılan Ulusal Proje Protez Derneğini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merkezi hakkında bilgi veren BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi, "Geçtiğimiz yıl her ay, Türkiye'den Kuzeybatı Suriye'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 800 TIR, çocuklar, kadınlar ve en hassas durumdakiler de dahil olmak üzere milyonlarca ihtiyaç sahibi kişiye ulaştı" dedi.

İzzet NAZLI- Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), -