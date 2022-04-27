AB, Tunus'ta Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun değiştirilmesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna yapılan atamaları ve üye sayısını düzenleyen kanunun Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından değiştirilmesinin, kurulun bağımsızlığını tehlikeye attığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Tunus için önemli siyasi bir dönemde ve seçimle ilgili önemli gelişmelerin hemen öncesinde yapılan değişikliğin seçim kurulunun bağımsızlığı bakımından tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Kurulun seçim sürecinin güvenilirliği açısından hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, kurula yapılacak atamaların AB tarafından dikkatle takip edileceği vurgulandı.

AB aynı zamanda seçim süreci ve reformların siyasi ve sosyal aktörlerle kapsayıcı bir diyalog içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Tunus Resmi Gazetesinde 22 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 20 Aralık 2012'de kurulan anayasal kurumlardan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidilerek kurul başkanı ve diğer 7 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilebileceği ilan edildi.

Tunus'ta 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclis'in seçtiği 9 üyeden oluşuyordu. Kurulda 6 yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyordu.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurmuştu.